مصر تحدد الموعد النهائي لعروض استكشاف النفط والغاز

حددت وزارة البترول المصرية الموعد النهائي لاستلام عروض شركات النفط الأجنبية، في مزايدتين عالميتين للاستكشاف والبحث عن #النفط و #الغاز في 27 قطاعاً هذا العام في أكتوبر المقبل.

وقالت الوزارة في إعلان نشر في صحيفة الأهرام، اليوم الثلاثاء، إن الموعد النهائي لاستلام العروض في مزايدة الشركة القابضة للغازات الطبيعية #إيغاس، والتي تغطي 16 قطاعاً سيكون في الثامن من أكتوبر.

وتشمل مزايدة "إيغاس" التي وصفتها الوزارة بأنها الأكبر في تاريخ الشركة منذ تأسيسها، طرح 13 قطاعاً بالبحر المتوسط، تتضمن قطاعات تقع بالمناطق الحدودية بالبحر الأبيض المتوسط، بالإضافة إلى ثلاثة قطاعات بدلتا النيل الأرضية.

وقالت الوزارة إن الموعد النهائي لاستلام العروض في مزايدة الهيئة المصرية العامة للبترول، والتي تغطي 11 قطاعاً، سيكون في الأول من أكتوبر .

وتشمل مزايدة هيئة البترول خمسة قطاعات بالصحراء الغربية، وقطاعين بوادي النيل، وثلاثة قطاعات بخليج السويس، وقطاعاً واحداً بالصحراء الشرقية.

وفتح اكتشاف #إيني الإيطالية لحقل ظُهر في 2015، والذي يحوى احتياطات تقدر بـ30 تريليون قدم مكعبة من الغاز، شهية المصريين لطرح مزايدات جديدة في سعي #مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز خلال هذا العام.

وقامت مصر خلال الأعوام القليلة الماضية بترسيم حدودها البحرية مع بعض الدول في محاولة للبحث والتنقيب عن الغاز والنفط داخل حدودها، دون نزاع مع أي من تلك الدول.