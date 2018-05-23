هل تخفف أوبك القيود على الإمدادات النفطية؟

انخفضت #أسعار_النفط اليوم الأربعاء بفعل توقعات بأن منظمة أوبك قد تزيد #الإمدادات في وقت قريب للغاية ربما في مطلع يونيو/حزيران على الرغم من الدعم الذي تلقاه السوق من #المخاطر_الجيوسياسية.

وانخفضت عقود برنت أربعة سنتات إلى 79.53 دولار للبرميل بعد أن قفزت 35 سنتا أمس الثلاثاء. وكان برنت بلغ 80.50 دولار للبرميل الأسبوع الماضي، مسجلاً أعلى مستوى له منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2014.

وتراجعت كذلك عقود #الخام_الأميركي سنتين إلى 72.18 دولار للبرميل بعد أن قفزت أمس إلى 72.83 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2014.

واتفقت أوبك ومنتجون آخرون في مقدمتهم روسيا على #خفض_الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا حتى نهاية يونيو/حزيران 2018، لتقليص المخزونات العالمية، لكن المخزون الزائد تراجع الآن مقتربا من المستوى الذي تستهدفه المنظمة.

وقال مصدر نفطي خليجي لرويترز "كل الخيارات على الطاولة"، مضيفا أن قرارا بزيادة الإنتاج ربما يُتخذ في يونيو/حزيران في اجتماع أوبك القادم لتحديد سياسة الإنتاج، لكن لا يوجد حتى الآن رقم محدد للزيادة المحتملة.

وقال مصدر آخر إن أوبك وحلفاءها ربما يقررون تخفيف مستوى الالتزام القياسي المرتفع باتفاق خفض الإمدادات.

ووصل الالتزام إلى مستوى غير مسبوق بلغ 166% في أبريل/نيسان، وهو ما يعني أن المنظمة خفضت الإنتاج بما يزيد كثيرا عن المستويات المستهدفة.

وقال المصدر الثاني "ندرس احتمالات مختلفة"، مضيفا أنه حتى إذا قررت أوبك تخفيف القيود على الإنتاج في يونيو/حزيران، فقد يستغرق تنفيذ ذلك ثلاثة إلى أربعة أشهر.

وقال مصدر بأوبك، مشيرا إلى زيادة الإمدادات في اجتماع يونيو/حزيران "هذا أحد الخيارات".

ودعا وزير الطاقة السعودي خالد الفالح نظراءه في الإمارات والولايات المتحدة وروسيا وكوريا الجنوبية، وهي أيضا مستهلك رئيسي للنفط، إلى تنسيق إجراء عالمي لتهدئة القلق في السوق العالمية.



وقالت مصادر إنه من المنتظر أن يجتمع الفالح مع نظيريه من روسيا والإمارات في سان بطرسبرج هذا الأسبوع لمناقشة المسألة.



كذلك أشارت هذه المصادر إلى أن المخاوف التي أثارتها الولايات المتحدة من أن أسعار النفط أصبحت مرتفعة جدا، دفعت أوبك أيضا إلى البدء في مناقشات داخلية. فالرئيس الرئيس الأميركي دونالد ترمب اتهم أوبك الشهر الماضي بأنها ترفع أسعار النفط "على نحو مصطنع.

وساعد هبوط إنتاج فنزويلا بسبب أزمة اقتصادية، أوبك وحلفاءها على إجراء خفض أكبر من المستهدف.

وأبلغت مصادر مطلعة في أوبك وصناعة النفط رويترز بأن منظمة البلدان المصدرة للنفط ربما تقرر زيادة إنتاج النفط في وقت قريب للغاية ربما في يونيو/حزيران بسبب مخاوف بشأن الإمدادات الإيرانية والفنزويلية.