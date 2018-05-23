لأول مرة في 4 سنوات.. ليبيا تصدر شحنة غاز إلى إيطاليا

قالت #المؤسسة_الوطنية_للنفط اليوم الأربعاء إن ليبيا صدرت شحنة من غاز البروبان من ميناء الزويتينة بشرق البلاد إلى إيطاليا للمرة الأولى في أربع سنوات.



وأضافت المؤسسة أن الشحنة وحجمها 67761 برميلا شحنت في العشرين من مايو/أيار بعد توقف محطة الغاز في الزويتينة عن العمل لأربعة أعوام.

وفي سياق منفصل، ذكرت المؤسسة الوطنية للنفط في #ليبيا أنه حدث "تأخير طفيف في التوزيع" من حقل الراقوبة النفطي لكن الإنتاج لم يتأثر على الرغم من تهديدات من محتجين.



وقالت المؤسسة في بيان إلى رويترز إن مشكلة التوزيع بين الحقل البالغ انتاجه خمسة آلاف برميل يوميا وميناء برقة حدثت يوم الثلاثاء، لكن الانتاج مستمر إلى خزانات في الموقع.



وأكدت المؤسسة أنها يمكنها أن تؤكد أن الانتاج في حقل الراقوبة النفطي مستمر على الرغم من تهديدات من محتجين محليين بإغلاق الحقل.