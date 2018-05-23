"KPC" تخطط لاقتراض 2.6 مليار دولار لبناء مرفأ للغاز

قالت مصادر مصرفية إن شركة مملوكة لمؤسسة البترول الكويتية "Kuwait Petroleum Corporation " تخطط لاقتراض ما يصل إلى 2.6 مليار دولار من بنوك ووكالات ائتمان صادرات لبناء مرفأ لاستيراد الغاز الطبيعي المسال.

وستستخدم الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة "البترولية المتكاملة" القرض لتطوير مرفأ في مجمع الزور الكويتي الذي يضم أيضا مصفاة ومنشأة للبتروكيماويات.

ولم ترد #مؤسسة_البترول_الكويتية على طلبات للتعقيب على القرض المزمع لبناء منشأة الغاز الطبيعي المسال التي ستستخدم لتلبية الطلب المحلي على الغاز، والتي من المتوقع أن يبدأ تشغيلها بحلول عام 2020.

وتقدم مؤسسة سوميتومو ميتسوي المصرفية اليابانية استشارات للبترولية المتكاملة بشأن التمويل الذي سيشمل أيضا قرضا مقوما بالدينار الكويتي وستدعمه بنوك محلية.

وأبلغت مصادر مصرفية رويترز بأن هيونداي الهندسية، وهيونداي للهندسة والتشييد، ومؤسسة كوريا للغاز (كوجاس) ستكون مسؤولة عن بناء المشروع.

وستتولى 4 بنوك ترتيب التسهيل البالغ أجله نحو 15 عاما، وسيدعمه جزئيا بنك الصادرات والواردات الكوري ومؤسسة التأمين على التجارة الكورية.

وقال أحد المصادر إن القرض المحلي سيكون بقيمة 800 مليون دولار، ويشمل شريحة تقليدية وأخرى متوافقة مع الشريعة الإسلامية. وسيتولى بيت التمويل الكويتي ترتيب الشريحة المتماشية مع الشريعة، بينما سيكون #بنك_الكويت_الوطني مسؤولا عن ترتيب الشريحة التقليدية. وسيشارك بنك الخليج والبنك التجاري الكويتي في ترتيب القرض.

وتخطط مؤسسة البترول الكويتية المملوكة للدولة لاستثمار أكثر من 500 مليار دولار بحلول عام 2040 مع سعيها لزيادة طاقة إنتاج النفط الخام إلى 4.75 مليون برميل يوميا عند هذا الموعد.

وقال رئيسها التنفيذي نزار العدساني هذا العام إن المؤسسة تخطط لإنفاق رأسمالي بقيمة 114 مليار دولار على مدى الأعوام الخمسة المقبلة، ثم إنفاق 394 مليار دولار بعد ذلك وحتى عام 2040.