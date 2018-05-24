النفط يتراجع مع توقعات برفع أوبك للإنتاج

تراجعت #أسعار_النفط اليوم الخميس بسبب توقعات بأن أعضاء أوبك سيرفعون الإنتاج في مواجهة بواعث القلق بشأن المعروض من فنزويلا وإيران.

وتأثرت الأسعار أيضا بزيادة مفاجئة في #مخزونات_النفط الخام بالولايات المتحدة، ما دفع فرق السعر بين برنت والخام الأميركي غرب تكساس الوسيط ليقترب من أعلى مستوياته في ثلاث سنوات.

وكانت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت منخفضة 37 سنتا بما يعادل 0.46% عند 79.43 دولار للبرميل.

ونزلت عقود خام غرب تكساس 27 سنتا أو 0.38% إلى 71.57 دولار للبرميل.

وكانت مصادر في #أوبك وقطاع النفط أبلغت رويترز أن منظمة البلدان المصدرة للبترول قد تقرر زيادة إنتاج النفط لتعويض تراجع المعروض من إيران وفنزويلا وسط مخاوف واشنطن إزاء موجة صعود في أسعار الخام.