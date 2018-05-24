روسيا: لدينا موقف مشترك مع السعودية إزاء اتفاق النفط

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك اليوم الخميس، إن لدى #روسيا و #السعودية موقفا مشتركا إزاء مستقبل الاتفاق العالمي لخفض إنتاج #النفط بين منظمة البلدان المصدرة للبترول #أوبك والدول غير الأعضاء في المنظمة.

وقال نوفاك خلال منتدى اقتصادي في سان بطرسبرغ: "لدينا موقف مشترك"، بحسب ما نقلته "رويترز".

وأضاف أنه يعتقد أن متوسط أسعار النفط سيبلغ ما يزيد عن 60 دولاراً للبرميل في 2018، وفقاً لما ذكرته وكالة الإعلام الروسية.

نوفاك: سنتعاون مع إيران رغم العقوبات

ومن جهة أخرى، أكد نوفاك أن بلاده ستتعاون مع إيران رغم العقوبات الأميركية المحتملة.

وأعلن أنه سيجتمع مع وزير الطاقة السعودي الفالح في وقت لاحق اليوم الخميس.

وذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء أن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قال إنه من الممكن تخفيف القيود "قليلا" على إنتاج النفط إذا رأت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجين المستقلين أن سوق النفط توازنت في يونيو/حزيران.

ونقلت إنترفاكس عن نوفاك قوله إن المخاطر الجيوسياسية وعلى رأسها انسحاب أميركا من الاتفاق النووي المبرم مع إيران في عام 2015 أدى لارتفاع سعر النفط بين 5 و7 دولارات للبرميل.

وكانت مصادر في #أوبك وقطاع النفط أبلغت "رويترز" أن منظمة البلدان المصدرة للبترول قد تقرر زيادة إنتاج النفط لتعويض تراجع المعروض من إيران وفنزويلا، وسط مخاوف واشنطن إزاء موجة صعود في أسعار الخام.

وتراجعت #أسعار_النفط اليوم الخميس، بسبب توقعات رفع الإنتاج، وتأثرت الأسعار أيضاً بزيادة مفاجئة في #مخزونات_النفط الخام بالولايات المتحدة، ما دفع فرق السعر بين #برنت والخام الأميركي غرب تكساس الوسيط ليقترب من أعلى مستوياته في ثلاث سنوات.

وكانت العقود الآجلة لخام القياس العالمي "برنت" منخفضة 37 سنتاً، بما يعادل 0.46% عند 79.43 دولار للبرميل. ونزلت عقود خام "غرب تكساس" 27 سنتاً أو 0.38% إلى 71.57 دولار للبرميل.