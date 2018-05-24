مصفاة نجي سون الفيتنامية تبيع أول شحنة ديزل محلية

قالت مجموعة فيتنام للنفط والغاز، اليوم الخميس، إن مصفاة نجي سون باعت أول شحنة من الديزل للسوق المحلية بعدما دخلت المصفاة الخدمة في أبريل/نيسان.

وقالت الشركة في بيان إن المصفاة، التي تبلغ قيمتها 9 مليارات دولار وهي الثانية في البلد الواقع بجنوب شرق آسيا، تعمل بطاقة تكرير 200 ألف برميل يوميا من النفط الخام.

وباعت المصفاة التي تقع على بعد 260 كيلومترا جنوبي هانوي أول شحناتها من بنزين 92 وبنزين 95 في وقت سابق من الشهر الجاري.

ومن المنتظر أن يبدأ بيع وقود الطائرات ومنتجات البتروكيماويات قريبا.

وتملك شركة إيديميتسو كوسان 35.1% في المصفاة الواقعة في إقليم تان هوا، وتحوز مؤسسة البترول الكويتية 35.1% أيضا، بينما تملك مجموعة فيتنام للنفط والغاز (بتروفيتنام) الحكومية 25.1% وميتسوي كيميكالز 4.7%.



وتبلغ طاقة مصفاة دونج كوات، أول مصفاة في فيتنام، 130 ألف برميل يوميا. وبعدما يبدأ التشغيل الكامل لمصفاة نجي سون، ستلبي مع مصفاة دونج كوات 70% من احتياجات فيتنام من الوقود.