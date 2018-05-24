"مبادلة" تستحوذ على حصة 44% في وحدة لغازبروم الروسية

قالت #غازبروم الروسية العملاقة للغاز، اليوم الخميس، إن #مبادلة الإماراتية المملوكة لحكومة أبوظبي، استحوذت على حصة 44% في وحدة نفط تابعة لها، بمقابل لا يقل عن 271 مليون دولار.

ويوطد منتجو النفط في الشرق الأوسط وروسيا علاقاتهم منذ توقيع اتفاق لخفض إنتاج الخام العالمي، بهدف التخلص من تخمة المعروض. وبدأ تطبيق الاتفاق المبرم بين منظمة البلدان المصدرة للبترول #أوبك وروسيا ومنتجين آخرين منذ يناير 2017.

وقالت "غازبروم" إن مجلس إدارتها وافق على بيع 44% من وحدتها التابعة "جازبروم نفط-فوستوك" إلى شركة "مبادلة" للبترول الإماراتية، التي تتبع صندوق "مبادلة للاستثمارات" الإماراتي.

وكانت صحيفة "كومرسانت" الروسية أوردت نبأ محادثات الصفقة في فبراير، وقالت إن "غازبروم نفط-فوستوك" تنتج #النفط في ستة حقول في منطقتي أومسك وتومسك غرب سيبريا.

وانخفض الإنتاج الكلي لوحدة النفط الروسية 3% إلى 1.64 مليون طن في 2017.

وقالت "غازبروم" إنها باعت الحصة في "غازبروم نفط-فوستوك" بمقابل لا يقل عن 271 مليون دولار. وقد حصل صندوق الاستثمار المباشر الروسي على 5% تقريباً.