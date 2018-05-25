النفط يهبط مع تلميح روسيا لزيادة تدريجية في الإنتاج

انخفضت #أسعار_النفط اليوم الجمعة مع تلميح روسيا إلى أنها قد تزيد إنتاجها تدريجيا بعدما ظلت تفرض قيودا على #الإمدادات بالتنسيق مع منظمة البلدان المصدرة للبترول #أوبك منذ عام 2017.



وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج #برنت 78.63 دولار للبرميل، بانخفاض قدره 16 سنتا عن التسوية السابقة وأكثر من 2.2% دون أعلى مستوى في سنوات الذي سجلته في السابع عشر من مايو أيار عندما بلغت 80.50 دولار للبرميل.



وكسر برنت حاجز 80 دولارا للبرميل للمرة الأولى في أكثر من ثلاث سنوات في وقت سابق من مايو أيار.



وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 70.60 دولار للبرميل بانخفاض قدره 11 سنتا عن التسوية السابقة.



وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك يوم أمس الخميس إن القيود المفروضة على إنتاج النفط قد تُخفف "تدريجيا" إذا رأت أوبك والمنتجون من خارجها في يونيو حزيران أن السوق تستعيد توازنها.

وأضاف نوفاك "نحن مرنون في اتخاذ أي قرارات، بما في ذلك القرارات المتعلقة بتعديل مستويات الإنتاج".



وأضاف "لكن هذا يجب أن يكون قراراً بإجماع كل الأطراف المعنية".



وأشار نوفاك إلى أن تخمة النفط العالمية قد انتهت.



ومن المقرر أن تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) مع المنتجين المستقلين في فيينا الشهر المقبل لبحث مستقبل اتفاق إنتاج النفط العالمي.