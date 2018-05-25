روسنفت:انسحاب أميركا من النووي قد يضر 5% من إنتاج النفط

قال إيجور سيتشن الرئيس التنفيذي لشركة #روسنفت_الروسية، اليوم الجمعة، إن قرار الولايات المتحدة بالانسحاب من #الاتفاق_النووي مع #إيران قد يلحق الضرر بـ5%من إنتاج #النفط العالمي.

وأضاف خلال منتدى اقتصادي إن الشركة تستهدف نموا في الإنتاج لا يقل عن 2% سنويا حتى عام 2022.



ولم يذكر سيتشن ما إذا كانت زيادة الإنتاج التي يقصدها تتعلق بالنفط أم #الغاز أم غيرهما.

ووقعت روسنفت اتفاقا لمساعدة إقليم كردستان العراق على تطوير احتياطياته من الغاز الطبيعي وبناء خط لأنابيب الغاز لتوسع هيمنة الشركة في قطاع الطاقة بالإقليم شبه المستقل.



وقالت روسنفت إنها ستجري دراسة الهندسة والتصميم المبكرة لخط أنابيب غاز في كردستان ضمن خطتها لبناء سلسلة قيمة تجارية متكاملة في أنشطة الغاز بالإقليم.

إلى ذلك، أجرى وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الجمعة، مباحثات مع نظيره السعودي خالد الفالح، بشأن تخفيف بنود #اتفاق_خفض_إنتاج_النفط العالمي.

وكشفت مصادر مطلعة أن المباحثات بين وزراء طاقة السعودي وروسيا والإمارات في سان بطرسبرغ هذا الأسبوع ستتطرق لكيفية خفض مستوى الالتزام القياسي بقيود الإنتاج إلى 100%، وأن #الالتزام_بقيود_الإنتاج في أبريل من جانب أوبك والمستقلين بلغ 152%.

وأضافت المصادر أن #أوبك و #المنتجين_المستقلين سيناقشون زيادة إنتاج النفط بنحو مليون برميل يومياً على أن يتخذ القرار النهائي بهذا الشأن في يونيو.