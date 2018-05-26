أسعار النفط تخسر دولارين بعد مناقشة زيادة الإنتاج

هبطت أسعار النفط أكثر من دولارين في الوقت الذي ناقشت فيه السعودية وروسيا تخفيف تخفيضات الإنتاج التي ساهمت في دفع أسعار الخام للصعود إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2014.

ونزل خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 2.35 دولار أو ثلاثة بالمئة ليبلغ عند التسوية 76.44 دولار للبرميل. وخسر برنت نحو 2.7 بالمئة هذا الأسبوع متكبدا أكبر خسارة أسبوعية منذ أوائل أبريل نيسان، بعدما بلغ الأسبوع الماضي أعلى مستوياته منذ أواخر 2014 عند 80.50 دولار للبرميل.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة 2.83 دولار أو أربعة بالمئة ليغلق عند 67.88 دولار للبرميل. وعلى مدى الأسبوع، هبط الخام الأميركي نحو 4.9 بالمئة، مسجلا أكبر انخفاض منذ أوائل فبراير شباط، بعد تحقيق مكاسب استمرت ستة أسابيع.

التقى وزيرا الطاقة الروسي والسعودي في سان بطرسبرغ لمراجعة بنود اتفاق إنتاج النفط العالمي المطبق منذ 17 شهرا، قبل اجتماع مهم لأوبك في فيينا الشهر المقبل.

وقالت مصادر لرويترز إن الوزيرين ناقشا مع نظيرهما من الإمارات العربية المتحدة زيادة الإنتاج بنحو مليون برميل يوميا، وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إن وزراء نفط دول أوبك والدول غير الأعضاء المشاركة في اتفاق خفض الإنتاج سيقررون على الأرجح تخفيف القيود تدريجيا خلال اجتماعهم في فيينا الشهر المقبل.

ولقيت أسعار الخام دعما في الآونة الأخيرة من احتمال إعادة فرض عقوبات على إيران بعدما انسحب الرئيس الأميركي دونالد ترمب من الاتفاق النووي العالمي مع طهران.

يأتي ذلك رغم ارتفاع إنتاج الخام الأميركي، حيث أنتجت الولايات المتحدة 10.3 مليون برميل يوميا في فبراير شباط، وهو مستوى قياسي.

وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة إن إجمالي عدد الحفارات النفطية، وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلا، ارتفع بمقدار 15 حفارا إلى 859 حفارا في الأسبوع المنتهي في 25 مايو أيار، مسجلا أعلى مستوى منذ مارس آذار 2015.