"أرامكو" تستعين بشركة أميركية لتحفيز آبار الغاز الصخري

وقّعت شركة #أرامكو السعودية عقداً مع شركة Halliburton الأميركية لتحفيز آبار الغاز غير التقليدي.

وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي "أرامكو" لتطوير برنامجها للموارد غير التقليدية لتلبية الاحتياجات المحلية، إلى جانب توفير المواد الخام اللازمة لتطوير قطاع الكيميائيات تماشياً مع #رؤية_السعودية_2030.

وبموجب الاتفاقية، ستوفر Halliburton الكوادر ومعدات تحفيز آبار الغاز غير التقليدي لشركة "أرامكو"، ما سيساعدها على تقييم وتطوير وإنتاج الغاز الصخري في السعودية.

يشار إلى أن برنامج "أرامكو" لتطوير الموارد غير التقليدية يستهدف شمال المملكة وجنوب الغوار وحوض الجافورة والربع الخالي.