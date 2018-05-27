روسيا تتوقع انخفاض إنتاج النفط الإيراني

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، إن العودة إلى مستويات إنتاج النفط التي كانت قائمة في أكتوبر/ تشرين الأول 2016 أحد الخيارات المطروحة لتخفيف قيود الإنتاج.

وقالت مصادر بحسب وكالة رويترز إنه تجري مناقشة زيادة إنتاج النفط من داخل أوبك وخارجها لتخفيف القيود التي ظلت مفروضة منذ 17 شهرا على الإمدادات في ظل مخاوف من أن ارتفاع الأسعار قد تجاوز الحد المطلوب بكثير.

وأبلغ نوفاك الصحافيين قائلا "عندما مددنا الاتفاق حتى نهاية 2018، تحدثنا عن مثل تلك الاحتمالات (العودة إلى مستوى إنتاج أكتوبر/تشرين الأول 2016)".

وأضاف "لكن القرار سيتخذ في يونيو" مشيرا إلى اجتماعات أوبك والمنتجين المستقلين في فيينا يومي 22 و23 يونيو/ حزيران.

ودخل الاتفاق الحالي حيز التنفيذ في الأول من يناير/كانون الثاني 2017 وتضمن تخفيض منتجي النفط العالميين لإنتاجهم بمقدار 1.8 مليون برميل يوميا لتقليص المخزونات العالمية ورفع أسعار الخام.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2016، الخط الأساسي للاتفاق الحالي، بلغ إنتاج روسيا النفطي أعلى مستوى في 30 عاما عند 11.247 مليون برميل يوميا، وتعهدت بخفضه بمقدار 300 ألف برميل يوميا إلى 10.947 مليون برميل يوميا.

لكنها فشلت في مارس/آذار وفي أبريل/نيسان من العام الجاري من تحقيق الالتزام الكامل بالاتفاق، حيث ضخت 10.97 مليون برميل يوميا مسجلة أعلى مستوى إنتاج في 11 شهرا.

وارتفعت أسعار النفط إلى 80 دولارا للبرميل، وهي مستويات لم يبلغها منذ أواخر 2014. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الخميس، إن سعر 60 دولارا "يناسب روسيا".

كما نُقل عن نوفاك قوله إنه يتوقع أن تقلص إيران إنتاجها النفطي بما لا يزيد عن 10% نتيجة لانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وإعادة فرض عقوبات على طهران.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن نوفاك قوله "أعتقد أن تقليص الإنتاج لن يكون كبيرا كما يتوقع كثيرون،" وذلك ردا على سؤال حول ما إذا كان يوافق على أن العقوبات قد تخصم ما يصل إلى 800 ألف برميل يوميا من السوق. وأضاف "من المتوقع أن يكون أقصى مستوى نحو 10%".

وقدر نوفاك أيضا علاوة "المخاطر الجيوسياسية" على أسعار النفط بما يتراوح بين خمسة وسبعة دولارات للبرميل.