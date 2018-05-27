مصر..بدء إنتاج حقل نيديكو بمعدل 180 مليون قدم مكعبة غاز

أعلنت وزارة البترول المصرية أنه تم وضع البئر التنموية #نيدوكو شمال غرب -7 بحقل نورس في منطقة أبوماضي بدلتا النيل على الإنتاج بمعدل حوالي 180 مليون قدم مكعبة غاز و1500 برميل متكثفات يومياً ليصل عدد الآبار المنتجة بالحقل إلى 14 بئراً بمعدلات إنتاج حوالي 2.1 مليار قدم مكعبة غاز يومياً، وحوالي 8500 برميل متكثفات يومياً، و 115 طن بوتاجاز يومياً.

جاء ذلك في التقرير الذي تلقاه وزير #البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا من رئيس شركة بترول #بلاعيم (بتروبل) المهندس عاطف حسن في إطار المتابعة المستمرة لخطط زيادة الإنتاج من الثروة البترولية.

وأوضح التقرير أن البئر الجديدة تم إنجاز جميع الأعمال المتعلقة بحفرها وإكمالها ومد خطوط الإنتاج اللازمة لربطها بتسهيلات الإنتاج في فترة زمنية قصيرة لا تتجاوز الشهرين.

وأضاف التقرير أنه جارٍ استكمال أعمال زيادة الإنتاج بمشروعات تنمية الحقول الجديدة مع الالتزام الكامل بتطبيق قواعد الأمن والسلامة في عمليات التنفيذ والتشغيل، مشيراً إلى ارتفاع إجمالي إنتاج الشركة من الزيت والغاز الطبيعي حالياً إلى 600 ألف برميل زيت مكافئ يومياً محققة رقم إنتاج قياسيا هو الأعلى في تاريخها.