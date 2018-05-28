غولدمان ساكس: نظرتنا المستقبلية للنفط ما زالت إيجابية

أشار #غولدمان_ساكس في تقريره الأخير إلى أن نظرته المستقبلية ما زالت إيجابية للنفط، مضيفا أن خطة كل من #السعودية و #روسيا لإنعاش الإنتاج بعد أكثر من عام من القيود تشير إلى أن الإمدادات محدودة، و لا تعتبر تطورا سلبيا للأسعار، حتى مع زيادة الإنتاج بمليون برميل، حيث إن هذه الكمية تعوض فقط انخفاض الإنتاج غير الإيرادي من دول أخرى.

وأضاف ساكس أن مستوى العجز الحالي في الإنتاج ونمو الطلب وزيادة مستويات اضطرابات الإمدادات جميعها تؤدي إلى انخفاض المخزونات بشكل أكبر.

وقال البنك إن اقتراح منظمة #أوبك بزيادة الإمدادات سيؤدي إلى زيادة الإنتاج العام المقبل، وهو ما يخفض الطاقة الإنتاجية الاحتياطية.