تباين أسعار النفط وسط ضغوط من مساعي رفع الإنتاج

تباينت #أسعار_النفط في التعاملات الآسيوية اليوم الثلاثاء لكنها ظلت تحت ضغط جراء التوقعات بأن تضخ السعودية وروسيا مزيدا من الخام لتخفيف أثر نقص محتمل في #الإمدادات.

وارتفع خام القياس العالمي #برنت في العقود الآجلة 21 سنتا أو 0.28 بالمئة إلى 75.51 دولار للبرميل بعدما بلغ عند التسوية السابقة أدنى مستوياته منذ الثامن من مايو/أيار عند 75.30 دولار للبرميل.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.11 دولار أو 1.64 بالمئة إلى 66.77 دولار للبرميل لتقبع قرب أدنى مستوياتها منذ 17 أبريل/نيسان.

وقال بنك ايه.ان.زد في مذكرة "بدأ المستثمرون يأخذون في حسبانهم احتمال قيام السعودية وروسيا بزيادة إنتاج النفط الخام.

غير أن الشكوك ما زالت قائمة، إذ إن أي اتفاق سيبرم خلال اجتماع أوبك في يونيو/حزيران.

وفرضت المخاوف من أن تزيد السعودية وروسيا الإنتاج ضغوطا على أسعار النفط، بجانب ارتفاع إنتاج النفط في الولايات المتحدة.

وناقشت #السعودية و#روسيا زيادة إنتاج النفط من داخل #أوبك وخارجها بنحو مليون برميل يوميا لتعويض النقص المحتمل في إمدادات فنزويلا وإيران.

ومن المقرر أن تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول في فيينا يوم 22 يونيو/حزيران.