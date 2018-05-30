أسعار النفط تميل للتراجع بعد اضطرابها لمخاوف الإمدادات

استقرت #أسعار_النفط اليوم الأربعاء بعدما انخفضت كثيرا في الأيام الأخيرة بفعل مخاوف من أن السعودية وروسيا ستضخان المزيد من #الخام في النصف الثاني من العام بعد انخفاض مخزونات النفط العالمية وارتفاع الأسعار للمستهلكين.



وبحثت #السعودية وروسيا زيادة الإنتاج النفطي لأوبك والمنتجين من خارج المنظمة بواقع مليون برميل يوميا لمواجهة نقص محتمل في إمدادات فنزويلا وإيران.



وبحلول الساعة 9:00 بتوقيت غرينتش عوض خام القياس العالمي مزيج برنت قلص خسائره المبكرة ليتراجع إلى 75.35 دولار للبرميل، بعد أن جرى تداوله منخفضا عند 74.81 دولار للبرميل.



وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بشكل طفيف إلى 66.82 دولار للبرميل بعد أن لامس أدنى مستوى له في الجلسة عند 66.35 دولار للبرميل. وانخفض خام غرب تكساس ما يزيد عن 7%، في الجلسات الخمس السابقة.



وساهمت القيود المفروضة على الإنتاج بقيادة منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إلى حد كبير في تصريف فائض المخزونات بالدول الصناعية، وتواصل المخزونات الانخفاض.



ومن المقرر أن تجتمع المنظمة في فيينا في 22 يونيو.



وتسببت خطط زيادة الإنتاج في إثارة قلق المراهنين على ارتفاع سوق النفط، ليبدؤوا السعي للتحوط عند مستويات تقل كثيرا عن السعر الحالي للعقود الآجلة في حالة ما إذا زادت المنظمة الإنتاج بوتيرة سريعة.



وقال محللو كريدي سويس أمس الثلاثاء إنه حتى إذا زادت روسيا ومنتجو أوبك الإنتاج، فلن يضيف هذا على الأرجح سوى 500 ألف برميل إضافية، مما سيترك المخزونات في معظم الدول الصناعية دون متوسط الخمس سنوات بنهاية عام 2018.