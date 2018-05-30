وزير مصري: إنتاج حقل "ظهر" تضاعف 3 مرات منذ ديسمبر

قال وزير البترول المصري، المهندس طارق الملا، إن إنتاج #حقل_ظهر العملاق تضاعف بنحو 3 مرات منذ بداية إنتاجه في ديسمبر الماضي.

وأوضح خلال جولة تفقدية لمتابعة مراحل سير العمل في المشروع، أنه من المخطط إضافة مليار قدم مكعبة أخرى من الغاز قبل نهاية العام الحالي، وهو ما يساهم إلى جانب مشروعات الغاز الأخرى في تحقيق الاكتفاء الذاتي من #الغاز المستهدف نهاية العام الجاري.

وأكد أنه يجري حالياً الإسراع باستكمال أعمال تنمية باقي مراحل إنتاج الحقل وفقاً للبرنامج الزمني الموضوع وذلك للوصول إلى معدلات الإنتاج القصوى المستهدفة البالغة 2.7 مليار قدم مكعبة يومياً في عام 2019.

وأشار الوزير المصري إلى أن حقل ظهر يُعد علامة مضيئة في تاريخ صناعة الغاز المصرية، ويمثل نموذجاً لتهيئة المناخ لجذب المزيد من الاستثمارات في مجالات البحث والاستكشاف بالمناطق المجاورة في المياه العميقة بالبحر المتوسط وهو ما يُعظم من إنتاج واحتياطي #مصر من الغاز، كما يُعد أيضاً علامة بارزة في تاريخ شركات البترول المصرية العاملة في المشروع وما نفذته من حجم أعمال ضخمة وأرقام قياسية غير مسبوقة في مثل هذه المشروعات الكبرى وهو يُعد داعماً قوياً لمشاركتها ومنافسة الشركات العالمية في تنفيذ المشروعات البترولية الكبرى سواء داخل مصر أو خارجها.

وخلال الزيارة استمع وزير البترول إلى شرح من رئيس شركة "بتروبل"، المهندس عاطف حسن، حول حجم الأعمال التي تحققت منذ اكتشاف الحقل في أغسطس 2015 وحتى بداية تشغيله مع باكورة إنتاج المرحلة الأولى من المشروع في نهاية 2017، كما استعرض الأعمال الجاري تنفيذها لاستكمال المرحلة الثانية من المشروع.