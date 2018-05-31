إنهاء اتفاق خفض الإنتاج.. أحد الخيارات على طاولة "أوبك"

قال مسؤول في #وزارة_الطاقة_الروسية إن بإمكان روسيا رفع إنتاجها النفطي والعودة إلى مستويات ما قبل تطبيق اتفاق خفض الإنتاج خلال شهور، إذا جرى اتخاذ قرار بإنهاء الاتفاق الذي يهدف لحماية الأسعار المبرم مع أوبك وغيرها من المنتجين.



وكانت موسكو وافقت على خفض #إنتاج_النفط الروسي بمقدار 300 ألف برميل يوميا من أعلى مستوى في ثلاثين عاما البالغ 11.247 مليون برميل يوميا والمسجل في أكتوبر تشرين الأول 2016، في إطار اتفاق لتقليص الفجوة بين العرض والطلب في السوق ورفع الأسعار من أقل من 30 دولارا للبرميل وهو أدنى مستوى لها خلال أكثر من 10 سنوات.

ويسري هذا الاتفاق العالمي حتى نهاية عام 2018، ومن المقرر أن تراجع منظمة البلدان المصدرة للبترول (#أوبك) والمنتجون المستقلون الاتفاق يومي 22 و23 يونيو حزيران في فيينا.



وأجرت روسيا و #السعودية محادثات بشأن زيادة تدريجية في الإنتاج في ظل تحقيق هدف التخلص من فائض مخزونات النفط إلى جانب توازن السوق إلى حد كبير بعدما بدأ المنتجون العام الماضي خفض الإنتاج بمقدار 1.8 مليون برميل يوميا لتحقيق التوازن في السوق ودعم الأسعار.



وقال نائب وزير الطاقة الروسي بافل سوروكين في مقابلة مع رويترز "بالحديث عن الاحتمالات في المدى القصير، فإن الزيادة الممكنة (في روسيا) لا تقل عن 300 ألف برميل يوميا التي خفضتها الشركات طواعية في إطار اتفاق أوبك".



وأضاف "خلال شهور قليلة سنستطيع بالتأكيد استعادة هذا المستوى إذا تم اتخاذ مثل هذا القرار".



وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك يوم السبت إن العودة إلى مستويات إنتاج النفط المسجلة في أكتوبر تشرين الأول 2016 هو أحد الخيارات لمستقبل الاتفاق.







قيود النفط الأميركي

ظلت زيادة الإنتاج في الولايات المتحدة مصدر قلق لبقية منتجي النفط لأنها مساهم رئيسي في الضغوط المؤدية لانخفاض الأسعار.

وقال سوروكين، وهو محلل سابق للنفط والغاز في مورجان ستانلي إن إنتاج #النفط_الصخري_الأميركي ، المحرك الرئيسي للنمو الكبير في إنتاج النفط بالولايات المتحدة، سيزيد بما بين 1.3 مليون و1.4 مليون برميل يوميا في العام الحالي وهو ما يقل عن بعض التقديرات.

وأضاف "لا توجد بنية تحتية كافية. هناك بعض المعوقات تتعلق بوفرة العمالة والمعدات بينما بدأت تكاليف الإنتاج في الارتفاع".