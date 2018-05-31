ارتفاع مفاجئ لمخزونات النفط الأميركية بمليون برميل

قال #معهد_البترول_الأميركي إن #مخزونات_النفط الخام ونواتج التقطير في الولايات المتحدة ارتفعت على غير المتوقع الأسبوع الماضي، بينما انخفضت مخزونات البنزين.



وأشارت بيانات من معهد البترول إلى أن مخزونات الخام زادت بمقدار مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 25 مايو أيار بينما كانت توقعات المحللين تشير إلى انخفاض قدره 525 ألف برميل. وتراجعت مخزونات النفط في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما 132 ألف برميل.



وأظهرت البيانات أن #مخزونات_البنزين هبطت 1.7 مليون برميل مقارنة مع توقعات محللين في استطلاع لرويترز لانخفاض قدره 1.4 مليون برميل.



وقال معهد البترول إن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، زادت بمقدار 1.5 مليون برميل في حين كان من المتوقع أن تهبط 1.3 مليون برميل.



وارتفعت واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي بمقدار 412 ألف برميل يوميا إلى 8.2 مليون برميل يوميا.