أسعار النفط ترتفع رغم ضغوطات الإنتاج الأميركي

عوضت عقود النفط الآجلة الخسائر التي سجلتها في وقت سابق اليوم الجمعة، لكن الخام الأميركي يتجه إلى التراجع للأسبوع الثاني على التوالي تحت ضغط إنتاج الولايات المتحدة والتوقعات بزيادة إنتاج أوبك.



وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 11 سنتا إلى 67.15 دولار للبرميل، متعافيا من المستوى المنخفض الذي سجله خلال الجلسة عندما بلغ 66.81 دولار للبرميل بعد أن هبط نحو 2% يوم الخميس.



ولم يسجل خام القياس العالمي مزيج برنت تغيرا يذكر في الجلسة السابقة، لكنه ارتفع 16 سنتا اليوم إلى 77.72 دولار للبرميل بعد أن جرى تداوله على انخفاض عند 77.36 دولار للبرميل اليوم.



ويتجه خام غرب تكساس الوسيط الأميركي هذا الأسبوع إلى الانخفاض 1.5% بعدما هبط الأسبوع الماضي بنحو 5%، بينما يتجه برنت إلى الارتفاع 1.3% ليوسع الفارق بين الخامين.



ويرتفع إنتاج الخام الأميركي إلى مستويات قياسية منذ أواخر العام الماضي. وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية يوم أمس الخميس في تقرير شهري جديد إن الإنتاج قفز 215 ألف برميل يوميا إلى 10.47 مليون برميل يوميا.



وأبلغت مصادر رويترز الأسبوع الماضي بأن السعودية وروسيا تناقشان زيادة الإنتاج بنحو مليون برميل يوميا لتعويض انخفاض إنتاج فنزويلا ومعالجة المخاوف بشأن أثر العقوبات الأميركية على الإنتاج الإيراني.



وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجون المستقلون تعهدوا بخفض الإنتاج بمقدار 1.8 مليون برميل يوميا حتى نهاية 2018.



وأبلغ مصدر خليجي بأن الجانبين مستعدان لتعديل الإمدادات تدريجيا لتغطية النقص المحتمل.