إيران تسرّع مبيعات النفط وتشحنه مجاناً قبل العقوبات

قال مصدران بصناعة تكرير النفط إن شركة #بهارات_بتروليوم_الهندية المملوكة للدولة (بي.بي.سي.إل) طلبت مليون برميل إضافية من الخام من شركة #النفط_الوطنية_الإيرانية للتسليم في يونيو/حزيران، وسط تهديد بعقوبات أميركية صارمة على طهران.

وتشير هذه الخطوة من شركة التكرير الهندية إلى أن مصافي نفطية ستحاول تسريع مشترياتها من طهران قبل مهلة أميركية تنتهي في نوفمبر تشرين الثاني لإعادة فرض عقوبات على القطاع البترولي في إيران.

وخيمت شكوك على صادرات النفط الإيرانية بعد أن أعلن #الرئيس_الأميركي دونالد ترمب الشهر الماضي انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق نووي دولي مع #إيران وأمر بإعادة فرض #عقوبات أميركية على طهران.

ويبدأ سريان بعض العقوبات في السادس من أغسطس/آب، في حين أن باقي العقوبات وخصوصا على #القطاع_البترولي تسري في الرابع من نوفمبر تشرين الثاني.

ووافقت إيران على #شحن_النفط بدون مقابل تقريبا إلى مصافي التكرير الهندية في 2018-2019 وهو حافز يقلل بشكل كبير تكلفة شراء الخام الإيراني مقارنة مع الخامات المنافسة في المنطقة.

والهند هي أكبر مشتر للنفط الإيراني بعد #الصين وإحدى الدول القليلة التي واصلت التجارة مع طهران أثناء الجولة السابقة من العقوبات الغربية، لأن نيودلهي تتقيد فقط بالعقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة.