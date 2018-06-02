العراق.. تطوير 6 رقع استكشافية للنفط والغاز

قالت وزارة النفط العراقية في بيان يوم السبت إن العراق سيوقع عقود تنقيب وتطوير 6 رقع استكشافية للنفط والغاز يومي الأحد والاثنين.

وسيتم التوقيع على 3 عقود غدا الأحد مع شركة الهلال النفطية الخاصة المملوكة لعراقيين ومقرها الإمارات.

كما سيتم التوقيع على عقدين يوم الاثنين مع شركة جيوجيد الصينية وعلى عقد مع شركة يونايتد إنرجي جروب ومقرها الصين أيضا.

وقالت وزارة النفط إنها كانت نظمت الشهر الماضي "فعالية تقديم العطاءات لتطوير 11 رقعة استكشافية" قرب الحدود مع إيران والكويت وفي مياه الخليج.

ولم تجذب خمس رقع استكشافية أي عقود.