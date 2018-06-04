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اجتماع استشاري لمنتجي النفط في "أوبك"..إلى ماذا توصلوا؟

المصدر: العربية.نت
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أكدت منظمة #أوبك وشركاؤها في تخفيضات إنتاج النفط العالمية على أهمية الحفاظ على التعاون لتحفيز الاستثمارات الكافية لضمان إمدادات النفط المستقرة.

وذلك خلال اجتماع استشاري غير رسمي عقد في الكويت.

وناقش الاجتماع الذي حضره وزراء الطاقة من #السعودية والإمارات والكويت والجزائر وعُمان، ظروف السوق وامتثال المنتجين بتنفيذ خفض الإنتاج العالمي.

هذا وأكد الوزراء على الحاجة إلى ظروف سوقية صحية تحفز الاستثمارات الكافية في قطاع الطاقة.

وكان مكتب رئيسة الوزراء البريطانية أعلن يوم أمس أن اتصالا هاتفيا جرى بين #ولي_العهد_السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي.

وأكد الجانبان على أهمية الاستقرار في #سوق_النفط .

كلمات دالّة

#سوق النفط, #أوبك, #إمدادات النفط, #خام برنت, #المخزونات النفطية, #السعودية, #ولي العهد السعودي, #منتجو النفط

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