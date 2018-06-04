النفط يتراجع وسط توقعات بارتفاع الإمدادات العالمية

تراجعت أسعار #النفط الخام في العقود الآجلة اليوم الاثنين مع تأثر السوق سلبا بارتفاع #الإنتاج_الأميركي إلى مستوى قياسي وتوقعات بزيادة إمدادات دول منظمة البلدان المصدرة للبترول #أوبك.



وهبط خام القياس العالمي مزيج #برنت 34 سنتا أو 0.4% إلى 76.45 دولار للبرميل، منخفضا للجلسة الثانية.



ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة ثلاثة سنتات إلى 65.78 دولار للبرميل. وكانت السوق خسرت نحو 3% الأسبوع الماضي، بعد هبوطها حوالي 5% في الأسبوع السابق.



وقال إيه.إن.زد في مذكرة "الطلب على #النفط_الخام يتعرض لضغوط مع استمرار تركيز السوق على النقاش بين أعضاء أوبك بخصوص ما إذا كان ينبغي لهم أن يزيدوا الإنتاج في وقت لاحق هذا العام".



وأضاف "في الولايات المتحدة، قدمت البيانات أيضا صورة قاتمة. فقد ارتفع إنتاج النفط الخام إلى مستوى قياسي آخر، بينما تسارع نشاط الحفر من جديد".



وناقشت السعودية، أكبر منتج في أوبك، وروسيا زيادة الإنتاج لتعويض النقص في إمدادات فنزويلا وتبديد المخاوف من تأثير #العقوبات_الأميركية على الإنتاج الإيراني.



وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية يوم الخميس إن إنتاج الخام بالولايات المتحدة في مارس آذار ارتفع إلى 10.47 مليون برميل يوميا، وهو مستوى قياسي شهري.



وذكرت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة يوم الجمعة أن شركات الحفر الأميركية أضافت منصتي حفر نفطيتين في الأسبوع المنتهي في الأول من يونيو حزيران، ليصل إجمالي عدد الحفارات إلى 861 حفارا، وهو أعلى مستوى منذ مارس آذار 2015.