النفط يعاود الصعود بفعل توقعات انخفاض المخزونات

ارتفعت أسعار #النفط اليوم الثلاثاء، بفعل توقعات بأن مخزونات الخام في الولايات المتحدة ربما تنخفض، لكن زيادة الإنتاج الأميركي والمخاوف من أن #أوبك ربما تزيد الإنتاج تواصل الضغط على معنويات المستثمرين.

وبحلول الساعة 07:17 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي #برنت 25 سنتاً، بما يعادل 0.33% إلى 75.53 دولار للبرميل، بعد أن انخفضت 2% إلى 75.29 دولار عند التسوية أمس الاثنين.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 44 سنتاً أو 0.68% إلى 65.19 دولار للبرميل. وأغلق العقد في الجلسة السابقة منخفضاً 1.6% إلى 64.75 دولار.

ومن المقرر أن تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في فيينا في 22 يونيو، لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت المنظمة وعدد من المنتجين خارجها، بما في ذلك روسيا، سيزيدون الإنتاج لتهدئة المخاوف بشأن نقص محتمل في الإمدادات من #إيران و #فنزويلا .

وفي مطلع الأسبوع، اتفق وزراء نفط عرب من "أوبك" وخارجها على الحاجة إلى استمرار التعاون لتحقيق التوازن في الإمدادات العالمية، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية.

وتشهد إمدادات النفط العالمية شحاً في ظل تخفيضات الإنتاج التي تقودها "أوبك" والتي بدأت في أوائل 2017.

ومن المتوقع أن تكون مخزونات الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، قد انخفضت بنحو 2.5 مليون برميل في المتوسط في الأسبوع المنتهي في الأول من يونيو، وفقاً لخمسة محللين استطلعت "رويترز" آراءهم قبل صدور البيانات الرسمية الأميركية. لكن زيادة إنتاج النفط الخام الأميركي تضع أيضاً ضغوطاً على أسعار النفط.

وفي مارس، زاد إنتاج النفط الخام الأميركي إلى 10.47 مليون برميل يومياً، وهو أعلى مستوى مسجل وفقاً للتقرير الشهري من إدارة معلومات الطاقة الأميركية.