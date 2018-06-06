السعودية ترفع سعر بيع الخام العربي الخفيف إلى آسيا

قالت شركة #أرامكو_السعودية إنها رفعت سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف في يوليو/تموز إلى زبائنها في آسيا بمقدار 0.20 دولار للبرميل بالمقارنة مع يونيو/حزيران إلى #علاوة_سعرية قدرها 2.10 دولار للبرميل فوق متوسط أسعار خامي عمان ودبي وهي أعلى زيادة في أربع سنوات.

وكانت الزيادة في السعر في منتصف النطاق المتوقع في مسح أجرته رويترز ونُشر يوم الجمعة مما يعكس رغبة أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول #أوبك في الحفاظ على القدرة التنافسية لخامها الرئيسي في آسيا.

وقال تاجران في آسيا اليوم الأربعاء، إن الزيادة التي طبقتها أرامكو في سعر البيع الرسمي لشحنات لخام العربي الخفيف جدا في يوليو/تموز والتي تبلغ خمسة سنتات ستحافظ على القدرة التنافسية للخام السعودي مقابل خام مربان الذي يماثله في الجودة الذي تنتجه أبوظبي.

ورفعت أرامكو سعر البيع الرسمي لشحنات الخام العربي الثقيل في يوليو/تموز إلى آسيا بمقدار 70 سنتا للبرميل مقارنة مع الشهر السابق وهو ما يتجاوز توقعات بزيادة السعر بين 40 و50 سنتا على خلفية هوامش ربح أقوى لزيت الوقود.

وقال تجار إن هذا الزيادة التي تفوق التوقعات للسعر قد تشير إلى #إمدادات أقل من الخام العربي الثقيل إلى بعض العملاء الآسيويين للشهر الثاني على التوالي في يوليو/تموز حيث تحول السعودية المزيد من #النفط إلى توليد الطاقة محليا لتلبية الطلب المرتفع في الصيف.

وقد تبدأ أرامكو تصدير الخام العربي الثقيل إلى عميل جديد هو شركة هنغلي للبتروكيماويات اعتبارا من شهر يوليو/تموز حيث تستعد الشركة الصينية لتشغيل مصفاة بطاقة 400 ألف برميل يوميا في شمال شرق الصين.

وقال تاجر يعمل من سنغافورة "لا يوجد نقص في الطلب" على الخام العربي الثقيل في آسيا.

وفي الشهر الماضي أبلغت أرامكو المشترين أنها تخطط لخفض #صادرات_الخام_العربي الثقيل في يونيو/حزيران لكنها ستعوض النقص بالخام العربي الخفيف لتلبية التزاماتها التعاقدية.

وفي المناطق الأخرى شهد عملاء الشركة السعودية في شمال غرب أوروبا والبحر المتوسط أكبر زيادة في السعر في يوليو/ تموز بما يتجاوز دولار للبرميل عن الشهر السابق.

ورفعت الشركة سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف إلى شمال غرب أوروبا بمقدار 1.80 دولار في شحنات يوليو/تموز مقارنة مع الشهر السابق إلى خصم قدره 2.4 دولار للبرميل عن خام برنت.

وحددت سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى#الولايات_المتحدة عند علاوة قدرها 0.90 دولار للبرميل فوق مؤشر أرجوس للخامات العالية الكبريت لشحنات يوليو/تموز، بزيادة قدرها 20 سنتا للبرميل عن الشهر السابق.