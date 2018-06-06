برنت يصعد 1% في ظل مخاوف بشأن صادرات النفط الفنزويلية

صعدت العقود الآجلة لخام #برنت بأكثر من 1% اليوم الأربعاء، بعدما قالت مصادر مطلعة إن #فنزويلا أثارت احتمال وقف بعض صادراتها النفطية، لكن المكاسب كانت محدودة في ظل تقارير قالت إن الحكومة الأميركية طلبت من بعض المنتجين في أوبك زيادة الإنتاج.

وساهم #انخفاض_الإنتاج من فنزويلا في موجة صعود لسعر خام القياس العالمي مزيج برنت إلى نحو 80 دولارا للبرميل. وقالت ثلاثة مصادر لرويترز إن شركة النفط الحكومية بي.دي.في.إس.إيه تدرس إعلان حالة القوة القاهرة لبعض #الصادرات في ظل انخفاض الإنتاج في حقولها النفطية.

وارتفع خام برنت 78 سنتا إلى 76.16 دولار للبرميل بعدما تراجع لأدنى مستوى منذ الثامن من مايو/أيار أمس الثلاثاء. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 33 سنتا إلى 65.85 دولار للبرميل بعدما لامست أدنى مستوى في شهرين أمس.

وتجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا يومي 22 و23 يونيو/حزيران لاتخاذ قرار بشأن حجم زيادة الإنتاج في الوقت الذي تنخفض فيه المخزونات العالمية فيما يتراجع فيه إنتاج فنزويلا بأكثر من المتوقع. كما تهدد #العقوبات_الأميركية على إيران بانخفاض #صادرات_النفط من البلد العضو في منظمة أوبك.