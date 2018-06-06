نوفاك: الطلب يجب أن يحدد تخفيف قيود إنتاج النفط

قال وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، إن الطلب على #النفط يجب أن يحدد كيف يتعين على #أوبك والمنتجين من خارجها تعديل اتفاق قائم حاليا يفرض قيودا على إمدادات الخام.

وستجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون آخرون بقيادة روسيا في فيينا يومي 22 و23 يونيو/حزيران لاتخاذ قرار بشأن إمكانية تعديل اتفاق خفض إمدادات النفط الحالي، والذي يسري حتى نهاية العام الجاري.

ومع بلوغ أسعار الخام 80 دولارا للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ عام 2014، يناقش المنتجون حاليا تخفيف بعض القيود المفروضة على الإنتاج.

وأبلغ نوفاك الصحافيين قائلا "علينا أن ننظر إلى الوضع الذي عليه السوق اليوم من حيث خفض الكميات، و #تراجع_المخزونات، والنقص في السوق، وأن نعدل الأرقام".



وأضاف "والنظر في إمكانية تعديل التخفيضات من خلال وضع الطلب في الحسبان".

ونوفاك موجود في النمسا ضمن وفد روسي بقيادة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وفي وقت سابق من يوم أمس الثلاثاء، التقى بالأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو في فيينا. وبعد الاجتماع قال إن أوبك وروسيا لديهما وجهة نظر مشتركة بشأن سوق النفط.