زيادة مفاجئة في مخزونات النفط الأميركية في أسبوع

قالت #إدارة_معلومات_الطاقة_الأميركية إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة سجلت زيادة مفاجئة، الأسبوع الماضي، في الوقت الذي زادت فيه أيضا مخزونات #البنزين ونواتج التقطير.

وارتفعت مخزونات الخام بمقدار 2.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الأول من يونيو/حزيران مقارنة مع توقعات محللين بانخفاض قدره 1.8 مليون برميل.

وانخفضت #مخزونات_الخام في مركز تسليم العقود الآجلة في كاشينج بولاية أوكلاهوما بمقدار 955 ألف برميل.

وزاد معدل استهلاك الخام في المصافي بمقدار 214 ألف برميل يوميا وفقا لبيانات الإدارة، وارتفعت معدلات التشغيل 1.5 نقطة مئوية.

وارتفعت مخزونات البنزين بمقدار 4.6 مليون برميل، مقارنة مع توقعات محللين في استطلاع لرويترز لزيادة قدرها 587 ألف برميل.

وأظهرت بيانات #إدارة_معلومات_الطاقة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، زادت بمقدار 2.2 مليون برميل في حين كان من المتوقع أن ترتفع 784 ألف برميل.

وارتفعت #واردات_الخام_الأميركية الأسبوع الماضي بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا إلى 6.63 مليون برميل يوميا.

وهبطت أسعار عقود النفط الأميركي أكثر من دولار عقب نشر تقرير إدارة معلومات الطاقة.