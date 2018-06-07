شد حبال بين طهران وواشنطن..ومحادثات لخبراء حول "النووي"

المصدر: طهران - أ ف ب

يجتمع خبراء من الأطراف التي ما زالت ملتزمة بالاتفاق #النووي_الإيراني الخميس في طهران لإجراء محادثات كما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "مهر".

ويأتي الاجتماع المقرر منذ فترة طويلة، حسب الوكالة، في أجواء من الشكوك حول مستقبل الاتفاق منذ انسحاب الولايات المتحدة منه في أيار/مايو، والتوتر الدبلوماسي الذي نجم عن إعلان #إيران خطة تهدف إلى زيادة قدرتها على تخصيب اليورانيوم.

وصرح مصدر دبلوماسي لوكالة فرانس برس أنه اجتماع للجنة المشتركة للاتفاق حول النووي الإيراني "على مستوى الخبراء" من إيران ومجموعة "اي3" (الدول الأوروبية الكبرى الثلاث ألمانيا وفرنسا وبريطانيا) والإدارة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي والصين وروسيا.

وأوضح المصدر نفسه "أنه اجتماع تقني كما يجري دائما" مع "جدول أعمال اقتصادي".

وكانت إيران أكدت الأربعاء عزمها على إعادة تفعيل برنامجها النووي في حال إلغاء الاتفاق الدولي المبرم معها عام 2015، ما أثار استياء الأوروبيين الذين يحاولون إنقاذ الاتفاق وحماية شركاتهم من العقوبات الأميركية في آن.

وقال السفير الإيراني لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية رضا النجفي إن طهران بدأت "الأعمال التمهيدية في حال فشل الاتفاق النووي، لتتمكن من تحريك أنشطتها دون القيود المرتبطة بالاتفاق النووي".

ويحاول الأوروبيون الإبقاء على الاتفاق الذي انتزع بصعوبة في 2015 ويفترض أن يمنع إيران من حيازة السلاح الذري لقاء رفع العقوبات التي كانت تبقيها في عزلة وتخنق اقتصادها.

لكن حكومة #دونالد_ترمب انسحبت منه في أيار/مايو وهددت بفرض عقوبات قاسية على كافة الأطراف التي تريد إقامة مبادلات اقتصادية مع هذا البلد.

وتبنت المفوضية الأوروبية الأربعاء نصاً يعرف بـ"قانون التعطيل" الذي تم إنشاؤه في 1996 للالتفاف على الحظر على كوبا من دون أن يستخدم فعليا وهو بحاجة إلى تعديل لتطبيقه في الملف الإيراني.

وأمام الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي مهلة شهرين لمعارضته. وقالت المفوضية "في حال لم يعترض أي طرف" سيدخل القانون حيز التنفيذ مطلع آب/أغسطس "على أبعد تقدير" تماما كأولى #العقوبات_الأميركية.