قيمة صادرات "أوبك" تقفز 28% بعد اتفاق خفض الإنتاج

أظهر تقرير إحصائي سنوي لـ #أوبك أن قيمة صادراتها البترولية زادت 28% في 2017، مما يبين أن عودتها إلى إدارة سوق النفط عبر خفض الإمدادات عززت إيرادات المنتجين.

وزادت قيمة صادرات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إلى 578.30 مليار دولار العام الماضي، من 451.80 مليار في 2016، وفقاً للنشرة الإحصائية السنوية لـ"أوبك" لعام 2018، الصادرة اليوم الخميس.

وجاءت الزيادة نتيجة لارتفاع أسعار النفط بعد قرار "أوبك" بإدارة الإمدادات، في أعقاب تعزيز الإنتاج من أجل الدفاع عن الحصة السوقية في الفترة بين 2014 و2016، والتي انخفضت خلالها قيمة صادرات النفط.

وتعمل "أوبك" على خفض الإنتاج بنحو 1.2 مليون برميل يومياً، في إطار اتفاق مع روسيا ومنتجين آخرين من خارج المنظمة، لتصريف فائض المعروض. وبدأ سريان الاتفاق في يناير 2017 ويستمر حتى نهاية 2018.

وتتضمن بيانات الصادرات البترولية بعض الوقود المكرر ومكثفات النفط الخفيف وكذلك النفط الخام.