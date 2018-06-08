النفط يهبط مع تراجع الطلب الصيني وزيادة إنتاج أميركا

فقدت #أسعار_النفط مكاسبها السابقة اليوم الجمعة وانخفضت مع #تنامي_الإنتاج_الأميركي فضلاً عن مؤشرات على تراجع الطلب في الصين مما أثقل كاهل الأسواق وإن كانت

مشاكل المعروض في فنزويلا واستمرار تخفيضات أوبك قد قدما بعض الدعم للخام.



وبعد أن ارتفعت بعض الشيء أوائل الجلسة، سجلت #العقود_الآجلة لخام القياس العالمي برنت 77.06 دولار للبرميل منخفضة 26 سنتا بما يعادل 0.3% عن إغلاقها السابق.



ونزلت عقود #الخام_الأميركي غرب تكساس الوسيط 18 سنتا أو 0.3% إلى 65.77 دولار للبرميل.



وتراجعت #واردات_النفط_الصينية في مايو أيار عن المستوى القياسي المرتفع المسجل في الشهر السابق وفقا لما أظهرته بيانات الجمارك اليوم الجمعة مع دخول المصافي التي تديرها الدولة في أعمال صيانة مقررة سلفا.



وبلغت شحنات مايو أيار 39.05 مليون طن أو 9.2 مليون برميل يوميا بحسب أرقام الإدارة العامة للجمارك. وبالمقارنة كان مستوى إبريل نيسان 9.6 مليون برميل يوميا.



وتأثرت الأسعار أيضا بزيادة #الإنتاج_الأميركي الذي سجل مستوى قياسيا جديدا الأسبوع الماضي عند 10.8مليون برميل يوميا.



يعني ذلك زيادة 28% في عامين أو معدل نمو 2.3% شهريا في المتوسط منذ منتصف 2016. ويقترب هذا بالولايات المتحدة من أن تصبح أكبر منتج للنفط الخام في العالم إذ تدنو من مستوى الأحد عشر مليون برميل يوميا الذي تضخه روسيا.



وعمقت زيادة الإنتاج الأميركي خصم سعر خام غرب تكساس عن برنت لتتجاوز الأحد عشر دولارا للبرميل وهو أكبر مستوى لها منذ 2015.



وقال وليام أولوخلين محلل الاستثمار لدى ريفكين الاسترالية للأوراق المالية "يحدث هذا بسبب الزيادة السريعة في الإنتاج الصخري الأميركي وشح الإمدادات في أماكن أخرى من خلال إجراءات أوبك وروسيا."