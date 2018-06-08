نقلت وكالة تاس للأنباء عن مصادر قولها اليوم الجمعة إن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك سيبحث اتفاق #خفض_إنتاج_النفط العالمي مع نظيره السعودي خالد الفالح في موسكو أثناء كأس العالم لكرة القدم.
وأكد مصدر بقطاع #النفط_الروسي لرويترز أن اجتماعا من هذا القبيل مخطط له فيما يتعلق باتفاق #النفط المقرر أن يستمر حتى نهاية العام الحالي.
وتستضيف #روسيا بطولة كأس العالم لكرة القدم من 14 يونيو حزيران إلى 15 يوليو تموز.
نوفاك والفالح يتجهان لبحث اتفاق أوبك النفطي في موسكو
نقلت وكالة تاس للأنباء عن مصادر قولها اليوم الجمعة إن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك سيبحث اتفاق #خفض_إنتاج_النفط العالمي مع نظيره السعودي خالد الفالح في موسكو أثناء كأس العالم لكرة القدم.