نوفاك والفالح يتجهان لبحث اتفاق أوبك النفطي في موسكو

نقلت وكالة تاس للأنباء عن مصادر قولها اليوم الجمعة إن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك سيبحث اتفاق #خفض_إنتاج_النفط العالمي مع نظيره السعودي خالد الفالح في موسكو أثناء كأس العالم لكرة القدم.



وأكد مصدر بقطاع #النفط_الروسي لرويترز أن اجتماعا من هذا القبيل مخطط له فيما يتعلق باتفاق #النفط المقرر أن يستمر حتى نهاية العام الحالي.



وتستضيف #روسيا بطولة كأس العالم لكرة القدم من 14 يونيو حزيران إلى 15 يوليو تموز.