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نوفاك والفالح يتجهان لبحث اتفاق أوبك النفطي في موسكو

المصدر: موسكو - رويترز
وزير الطاقة السعودي خالد الفالح ونظيرة الروسي ألكسندر نوفاك
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نقلت وكالة تاس للأنباء عن مصادر قولها اليوم الجمعة إن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك سيبحث اتفاق #خفض_إنتاج_النفط العالمي مع نظيره السعودي خالد الفالح في موسكو أثناء كأس العالم لكرة القدم.

وأكد مصدر بقطاع #النفط_الروسي لرويترز أن اجتماعا من هذا القبيل مخطط له فيما يتعلق باتفاق #النفط المقرر أن يستمر حتى نهاية العام الحالي.

وتستضيف #روسيا بطولة كأس العالم لكرة القدم من 14 يونيو حزيران إلى 15 يوليو تموز.

كلمات دالّة

#النفط الروسي, #خفض إنتاج النفط, #النفط, #روسيا

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