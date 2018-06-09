"جازبروم نفط" تتوقع رفع إنتاجها بـ 5 آلاف طن يومياً

قال ألكسندر ديوكوف، رئيس جازبروم نفط الروسية، اليوم السبت، إن الشركة ستتمكن من رفع إنتاجها بمقدار 5 آلاف طن يوميا خلال شهر إذا تم إلغاء اتفاق عالمي للحد من الإنتاج يشمل دول أوبك ودولا خارجها.

وأضاف أن القيود على إنتاج النفط يجب أن تخفف لكن إنتاج شركته سيبقى مستقرا لبقية العام إذا ظل الاتفاق قيد التطبيق. كما توقع أن يتجاوز إنتاج النفط في حقل بدرة العراقي 4 ملايين طن في 2018.

وهبطت أسعار النفط متأثرة بزيادة مستمرة في إنتاج الخام في الولايات المتحدة، وتراجع الطلب في الصين وتقرير بأن بنك جيه بي مورغان خفض توقعاته للأسعار.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول منخفضة 86 سنتا، أو 1.11 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 76.46 دولار للبرميل.

وتراجعت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس 21 سنتا، أو 0.32 بالمئة، لتغلق عند 65.74 دولار للبرميل بعد أن تعافت من خسائر منيت بها في وقت سابق من الجلسة.

وينهي برنت الأسبوع منخفضا 0.2 بالمئة، في حين لم يطرأ تغير يذكر على الخام الأميركي.

وتعرضت أسعار النفط لضغوط بعد بيانات أشارت إلى تراجع الطلب الصيني واستمرار القلق بشأن نمو الإنتاج الأميركي.

وقال متعاملون إن جيه بي مورغان خفض توقعاته لأسعار خام القياس الأميركي للعام 2018 بمقدار ثلاثة دولارات إلى 62.20 دولار للبرميل.

وأظهرت بيانات الجمارك أن واردات الصين من النفط الخام في مايو/أيار تراجعت بعد أن سجلت مستوى قياسيا مرتفعا في الشهر السابق، مع دخول مصافي التكرير التي تديرها الدولة في عمليات صيانة مقررة.

وأشارت البيانات إلى أن الواردات في مايو/أيار بلغت 39.05 مليون طن، أو 9.2 مليون مليون برميل يوميا، مقارنة مع 9.6 مليون برميل في أبريل/نيسان.