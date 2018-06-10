"روساتوم" الروسية تبني 4 وحدات للطاقة النووية بالصين‭‬

قالت الشركة الوطنية الصينية للطاقة النووية اليوم الأحد، إنها وقعت اتفاقين مع شركة #روساتوم الحكومية الروسية لبناء أربع وحدات للطاقة النووية في #الصين بقيمة إجمالية تبلغ 3.62 مليار دولار.

وقالت "روساتوم" يوم الجمعة، إنها ستشيد وحدتين في كل من محطتي شوداباو وتيانوان النوويتين.

وستُزود الوحدات الأربع بأحدث مفاعلات روسية من الجيل الثالث VVER-1200، وستطور روسيا وتورد المفاعلات وجميع المعدات اللازمة الأخرى. ولم تذكر "روساتوم" تقديراً للتكلفة.

وقالت الشركة في إشعار لبورصة شنغهاي إن العقود ستصبح سارية بعد موافقة السلطات الصينية والروسية. وذكرت أن من المتوقع تزويد الوحدات الأربع بمولدات توربينية صينية الصنع تعمل بالبخار.