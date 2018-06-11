خط أنابيب للغاز يربط المغرب بنيجيريا..تعرف على تفاصيله

وقع كل من #المغرب ونيجيريا أمس على إعلان مشترك في الرباط يحدد الخطوات التالية لاستكمال اتفاق لمد #خط_لأنابيب_الغاز ، وفق ما ذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء.

وقالت إن البلدين اتفقا على خط الأنابيب في ديسمبر/كانون الأول عام 2016 وبدأت الدولتان دراسات الجدوى التي انتهت بخطة لمد الخط برا وبحرا.

وأوضح المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن بالمغرب والشركة الوطنية النيجيرية للنفط، وهما الهيئتان المشرفتان على خط الأنابيب في بيان مشترك، "لأسباب ذات بعد اقتصادي وسياسي وقانوني وأمني وقع الاختيار على المسار المختلط" لخط الأنابيب برا وبحرا.



وأضاف البيان أن خط الأنابيب "سيمتد على طول يناهز 5660 كيلومترا كما تم تحديد كلفته". وسيتم "تشييده على عدة مراحل ليستجيب للحاجيات المتزايدة للدول التي سيعبر منها وأوروبا خلال الـ25 سنة القادمة".



ويقوم المشروع على مد خط إلى المغرب من أنبوب للغاز مستخدم منذ العام 2010 يربط بين #نيجيريا وبنين وتوغو وغانا.

وتقوم المرحلة المقبلة على "إشراك الدول التي سيعبرها والمجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا ومقاربة الزبائن الأوروبيين" وبدء محادثات مع مصارف دولية للتنمية "بغية الوقوف على مدى استعدادها لتمويل هذا المشروع"، وتحضير الوثائق الأولية.

وكان أعلن عن مشروع أنبوب الغاز في كانون الأول/ديسمبر 2016 بمناسبة زيارة لملك المغرب إلى أبوجا حيث التقى محمد بخاري في تحسن ملفت للعلاقات بين البلدين. وتم إطلاق دراسة الجدوى في أيار/مايو 2017.