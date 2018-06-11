سوناطراك الجزائرية توقع اتفاق غاز مع "توتال" و"ريبسول"

قالت شركة الطاقة الوطنية الجزائرية "سوناطراك"، إنها وقعت اليوم الاثنين، عقد استكشاف وتطوير مع #توتال الفرنسية و"ريبسول" الإسبانية، فيما يتعلق بحقل الغاز تين فوي تبنكورت بالرقعة 238.

وأبلغ مسؤولون تنفيذيون في "سوناطراك" الصحافيين، أن الشركات الثلاث ستستثمر 324 مليون دولار للمحافظة على الإنتاج عند ثلاثة مليارات متر مكعب من الغاز سنوياً، للأعوام الستة المقبلة.

وستعكف الشركات أيضاً على تطوير احتياطيات إضافية في الحقل تقدر بأكثر من 250 مليون برميل من المكافئ النفطي.

وتملك "سوناطراك" 51% من الحقل، و"توتال" 26.4% وريبسول 22.6%.