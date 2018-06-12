النفط يرتفع مع إشادة ترمب باجتماع إيجابي مع كيم

ارتفعت #أسعار_النفط بموازاة الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء بعد أن قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن #قمة_سنغافورة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون أحرزت "تقدما كبيرا" معززا الآمال بالتوصل إلى اتفاق لإنهاء المواجهة النووية في شبه الجزيرة الكورية.



لكن مؤشرات على تنامي إنتاج كبار المنتجين روسيا والولايات المتحدة والسعودية كبحت مكاسب الأسعار.



وقال متعاملون إن النشاط اتسم بالهدوء أيضا قبيل اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول #أوبك وبعض حلفائها في 22 يونيو حزيران والذي قد يحدد سياسة الإنتاج لعدة منتجين كبار.



وكانت العقود الآجلة لخام برنت عند 76.55 دولار للبرميل مرتفعة تسعة سنتات بما يعادل 0.1% عن إغلاقها السابق.



وسجلت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 66.24 دولار بزيادة 14 سنتا أو 0.2%.



وارتفعت #الأسواق_العالمية بعد أن قال ترامب إن اجتماعه المتابع عن كثب مع كيم اليوم قد حقق "تقدما كبيرا" وكان "إيجابيا للغاية حقا" وذلك عقب توقيعه وكيم وثيقة إثر محادثات في إطار جهود إنهاء المواجهة النووية في شبه الجزيرة الكورية.



وقالت شانون ريفكين مديرة الاستثمار لدى ريفكين الاسترالية للأوراق المالية "أي نتيجة إيجابية قد تصبح نبأ طيبا للأسواق."