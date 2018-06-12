صادرات نيجيريا النفطية تتراجع لأدنى مستوى في 2018

أظهرت خطط تحميل أنه من المتوقع تراجع صادرات نيجيريا من النفط في يوليو تموز إلى 1.43 مليون برميل يوميا فقط لتسجل أدنى مستوياتها منذ بداية العام.

وتتألف خطة التصدير من 48 شحنة، مقارنة مع 60 شحنة ومعدل يومي 1.796 مليون برميل يوميا في يونيو حزيران، ويرجع ذلك لأسباب من بينها توقف تدفق خام بوني الخفيف، الذي يخضع لحالة القوة القاهرة منذ شهر.



وتتضمن خطة صادرات يوليو تموز أيضا أربع شحنات من مكثفات أبكو مع 123 ألف برميل يوميا، مقارنة مع أربع شحنات في يونيو حزيران مع 133 الف برميل يوميا.



وأظهرت خطط التصدير شحنة واحدة إضافية من خام أجبامي مقارنة مع يونيو حزيران، إضافة إلى شحنة واحدة إضافية من خام بونجا وأخرى من كوا ايبوا. وأظهرت أيضا ثلاث شحنات أقل من خام فوركادوس، وواحدة فقط أقل من خام اسكرافوس.



وخطط تصدير النفط النيجيري عرضة لمراجعات وتأخيرات، مع ترحيل شحنات عديدة من شهر إلى الذي يليه.