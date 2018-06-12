"أوبك" تبدي حذراً تجاه آفاق النفط رغم تصريف التخمة

قالت #أوبك إن ضبابية شديدة تكتنف آفاق سوق النفط في النصف الثاني من العام الحالي، رغم أن أرقام المنظمة تظهر تصريف تخمة المعروض العالمي، بما يشير إلى أن المصدرين لن يتعجلوا تخفيف قيود الإنتاج في اجتماع الأسبوع المقبل.

وتعكف "أوبك" وروسيا وغيرهما من المنتجين خارج المنظمة على خفض إنتاج النفط منذ يناير 2017، للتخلص من فائض المعروض. والهدف الرئيسي للاتفاق هو تقليص مخزونات النفط في الدول المتقدمة إلى متوسط الخمس سنوات.

وأوضحت "أوبك" في تقرير اليوم الثلاثاء، أن مخزونات تلك الدول انخفضت في أبريل إلى ما يقل بـ26 مليون برميل عن متوسط الخمس سنوات. وكانت المخزونات قد بلغت 340 مليون برميل فوق المتوسط في يناير 2017، غير أن "أوبك" كانت حذرة في التقرير بشأن الآفاق لبقية 2018.

وقالت المنظمة: "في الآونة الأخيرة، فقدت العقود الآجلة للنفط الخام بعض الزخم، وسط حالة من الضبابية، مع استعداد المتعاملين لاحتمال عودة مزيد من المعروض إلى السوق".