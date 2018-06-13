ارتفاع مفاجئ لمخزونات النفط الأميركية في أسبوع

قال #معهد_البترول_الأميركي إن #مخزونات_النفط في الولايات المتحدة ارتفعت على غير المتوقع الأسبوع الماضي بينما زادت مخزونات البنزين ونواتج التقطير بأكثر من التوقعات.

وقال المعهد إن مخزونات الخام ارتفعت بمقدار 833 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في الثامن من يونيو حزيران إلى 433.7 مليون برميل، مقارنة مع توقعات محللين بانخفاض قدره 2.7 مليون برميل.



وأضاف أن المخزونات في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما تقلصت بمقدار 730 ألف برميل.



وزاد معدل استهلاك #الخام في المصافي 48 ألف برميل يوميا وفقا لما أظهرته البيانات.



وارتفعت #مخزونات_البنزين بمقدار 2.3 مليون برميل مقارنة مع توقعات محللين في استطلاع للرأي أجرته رويترز بزياد قدرها 443 ألف برميل.



وأظهرت البيانات إن مخزونات نواتج التقطير التي تشمل الديزل وزيت التدفئة ارتفعت 2.1 مليون برميل، مقارنة مع توقعات بزيادة قدرها 200 ألف برميل.



وارتفعت واردات الولايات المتحدة من الخام الأسبوع الماضي 402 ألف برميل يوميا إلى 8.3 مليون برميل يوميا.