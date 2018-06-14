النفط ينخفض مع تراجع أنشطة التكرير الصينية

انخفضت #أسعار_النفط اليوم الخميس مدفوعة بارتفاع الإنتاج وتراجع أنشطة التكرير الصينية، على الرغم من أن قوة استهلاك الوقود في الولايات المتحدة وانخفاض #مخزونات_الخام قدما بعض الدعم.



وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 29 سنتا أو 0.4% إلى 76.45 دولار للبرميل بالمقارنة مع الإغلاق السابق.



وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي سبعة سنتات إلى 66.57 دولار للبرميل من الإغلاق السابق.



وأعلنت الصين اليوم الخميس انخفاض #أنشطة_التكرير من 12.06 مليون برميل يوميا في أبريل نيسان إلى 11.93 مليون برميل يوميا في مايو أيار على الرغم من أن معدل تشغيل المصافي على أساس سنوي مازال مرتفعا بنسبة 8.2%.



وجاء الانخفاض في الوقت الذي أظهرت فيه بيانات أن الناتج #الصناعي_الصيني والاستثمارات و#مبيعات_التجزئة سجلت نموا يقل عن المتوقع في مايو أيار.



كما تأثرت الأسعار سلبا بزيادة أخرى في إنتاج #النفط_الخام_الأميركي الذي بلغ مستوى قياسيا أسبوعيا عند 10.9 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي وفقا لبيانات إدارة #معلومات_الطاقة_الأميركية الصادرة أمس الأربعاء.



وزاد إنتاج الخام الأميركي 30% تقريبا في العامين الماضيين وهو يقترب الآن من مستوى إنتاج روسيا أكبر منتج في العالم والتي ضخت 11.1 مليون برميل يوميا في أول أسبوعين من يونيو حزيران.



ويفوق إنتاج الخام الأميركي حاليا مستوى #إنتاج_السعودية أكبر دولة مُصدرة للنفط والتي تنتج ما يزيد قليلا عن عشرة ملايين برميل يوميا.