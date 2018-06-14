باركليز يرجح اتفاق أوبك على زيادة إنتاج النفط في يونيو

قال #بنك_باركليز في تقرير بحثي عن السلع الأولية إنه يتوقع أن تتفق منظمة البلدان المصدرة للبترول #أوبك في اجتماعها الذي ينعقد في 22 يونيو/حزيران على زيادة الإنتاج وأن يحذو المنتجون الآخرون من خارج أوبك المشاركون في إعلان التعاون حذو المنظمة.



وأضاف البنك أنه يتوقع ألا يسفر اجتماع أوبك عن تغيير في توقعات المنظمة لسعر خام القياس العالمي #مزيج_برنت البالغ 70 دولارا للبرميل هذا العام و65 دولارا للبرميل في العام القادم.



وقال باركليز "السيناريو الأساسي لدينا هو أن #إمدادات_نفط أوبك (باستثناء فنزويلا وإيران) ستزيد بما يتراوح بين 700 و800 ألف برميل يوميا من الربع الثاني وحتى الربع الرابع من 2018".



وتابع قائلا إنه في حين أن اجتماع أوبك في يونيو حزيران ربما يشهد خلافات فإن من الصعب تصور نتيجة للاجتماع يكون من شأنها الضغط على الأسعار بشكل حاد مثلما حدث في نوفمبر تشرين الثاني 2014.