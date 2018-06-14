ترمب يهاجم أوبك مجدداً: أنتم السبب وراء ارتفاع الأسعار

جدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب هجومه على منظمة أوبك حيث غرد على حسابه على تويتر متهما المنظمة بأنها وراء ارتفاع أسعار النفط.

وعلى صعيد متصل، أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية هبوطا أكبر من المتوقع في مخزونات الخام في الولايات المتحدة تجاوز 4 ملايين برميل. كما أظهرت انخفاضا مفاجئا في مخزونات البنزين ونواتج التقطير، مما يشير إلى طلب قوي في أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وانخفضت #أسعار_النفط اليوم الخميس مدفوعة بارتفاع الإنتاج وتراجع أنشطة التكرير الصينية، على الرغم من أن قوة استهلاك الوقود في الولايات المتحدة وانخفاض #مخزونات_الخام قدما بعض الدعم.

وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 29 سنتا أو 0.4% إلى 76.45 دولار للبرميل بالمقارنة مع الإغلاق السابق.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي سبعة سنتات إلى 66.57 دولار للبرميل من الإغلاق السابق.

وتأثرت الأسعار سلبا بزيادة أخرى في إنتاج #النفط_الخام_الأميركي الذي بلغ مستوى قياسيا أسبوعيا عند 10.9 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي وفقا لبيانات إدارة #معلومات_الطاقة_الأميركية الصادرة أمس الأربعاء.

وزاد إنتاج الخام الأميركي 30% تقريبا في العامين الماضيين وهو يقترب الآن من مستوى إنتاج روسيا أكبر منتج في العالم والتي ضخت 11.1 مليون برميل يوميا في أول أسبوعين من يونيو حزيران.

ويفوق إنتاج الخام الأميركي حاليا مستوى #إنتاج_السعودية أكبر دولة مُصدرة للنفط والتي تنتج ما يزيد قليلا عن عشرة ملايين برميل يوميا.