مصر تستهدف رفع إنتاج حقل ظهر لـ1.750 مليار قدم في أغسطس

قال وزير البترول المصري طارق الملا اليوم الخميس، إن #مصر تستهدف زيادة إنتاج الغاز من حقلها العملاق #ظُهر الواقع في البحر المتوسط إلى نحو 1.750 مليار قدم مكعبة يوميا في أغسطس المقبل.

اكتشفت إيني الإيطالية ظُهر في 2015 ويحوي الحقل احتياطات تقدر بواقع 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز.

وذكر الملا في بيان صحفي أنه تم الانتهاء من "تشغيل الوحدة الثالثة من محطة معالجة الغازات لمشروع #حقل_ظُهر".



تسعى مصر إلى تسريع الإنتاج من حقولها المكتشفة حديثا وتتطلع لوقف الاستيراد بحلول 2019 مع تحقيق الاكتفاء الذاتي نهاية العام الحالي.

وقال الملا إن معدلات الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي زادت إلى حوالي 6 مليارات قدم مكعبة يوميا.

وبلغ إنتاج مصر من #الغاز 5.7 مليار قدم مكعبة يوميا في مايو الماضي.