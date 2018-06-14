وزير الطاقة السعودي يتوقع اتفاقا معقولا الأسبوع القادم

أبلغ وزير الطاقة السعودي، خالد #الفالح الصحافيين، في موسكو اليوم الخميس أنه يتوقع اتفاقا "معقولا" الأسبوع القادم عندما تجتمع #أوبك ومنتجو #النفط غير الأعضاء بالمنظمة في فيينا.



وقال إنه أصغى إلى اقتراح لزيادة #إنتاج_النفط 1.8 مليون برميل يوميا إجمالا، وهو ما سيمحو التخفيضات التي ينفذها المنتجون حاليا.



وقال "سنرى إلى أين نذهب، لكن أعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق يرضي، قبل كل شيء، السوق".



وأضاف الفالح أنه لا يتوقع نزاعات مع إيران وفنزويلا خلال اجتماع أوبك الأسبوع القادم. وتعارض كل من إيران وفنزويلا، العضوين في أوبك، مقترح زيادة المعروض النفطي.