ارتفاع صادرات نفط أذربيجان عبر جورجيا وتركيا

قالت اللجنة الدولية للإحصاءات، إن صادرات أذربيجان من النفط الخام عبر خط الأنابيب باكو-تفليس-جيهان (بي تي سي) الذي يمر في جورجيا وتركيا ارتفعت بنسبة 23.5 بالمئة إلى 16.899 مليون طن في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام مقارنة مع الفترة نفسها في 2017.

ويستخدم خط الأنابيب "بي تي سي" لتصدير النفط من حقول أذري وشيراج وجونيشلي النفطية التي تشغلها شركة "بي بي".

وتراجعت أحجام التصدير عبر خط الأنابيب إلى 27.5 مليون طن في 2017 من 28.8 مليون طن في 2016.

ويجري تصدير نفط أيضا من كازاخستان وتركمانستان وروسيا عبر خط الأنابيب "بي تي سي".