النفط يرتفع 180% من أدنى مستوى سجله بـ 2016

أغلقت أسعار النفط متباينة مع صعود الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية بينما تترقب الأسواق اجتماعا مهما لمنظمة أوبك ستحدد فيه سياستها للYنتاج.

ويجعل صعود الدولار السلع الأساسية المسعرة بالعملة الخضراء، مثل النفط، أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى.

وما زال القلق بشأن إمدادات الخام يؤثر على السوق.

ومع صعود أسعار برنت حوالي 180 بالمئة من مستواها المنخفض الذي هوت إليه في 2016 وتراجع المخزونات العالمية من الخام وهبوط حاد في إنتاج فنزويلا وعقوبات وشيكة على إيران، فإن من المتوقع أن تنهي أوبك قريبا تخفيضات في الإمدادات.

وتجتمع أوبك ومنتجون آخرون في مقدمتهم روسيا في 22-23 يونيو في فيينا حيث من المتوقع أن يتخذوا قرارا بشأن الإنتاج.

وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، إن أوبك وكبار المنتجين خارج المنظمة يمكن أن يعيدوا بشكل تدريجي 1.5 مليون برميل يوميا إلى السوق.

وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إنه يتوقع اتفاقا معقولا ومعتدلا عندما يجتمع منتجو النفط.

وقالت وزارة الطاقة الروسية في بيان إن الوزيرين اتفقا أثناء اجتماع في موسكو على توسيع التعاون الثنائي في قطاع النفط والغاز.