توجه لزيادة إنتاج النفط 1.5 مليون برميل بالربع الثالث

نقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء عن وزير الطاقة #الكسندر_نوفاك قوله إن الدول الأعضاء وغير الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط #أوبك المشاركة في اتفاق عالمي بشأن الإنتاج ستدرس زيادة الإنتاج 1.5 مليون برميل يوميا في الربع الثالث فقط من العام الحالي.

وقالت "تاس" نقلا عن نوفاك، إن روسيا والسعودية اتفقتا على تمديد التعاون لأجل غير مسمى، وستناقشان الاتفاق في فيينا الأسبوع المقبل.

وفي الجلسة السابقة للإعلان عن هذا التطور المهم، كانت أسعار #النفط هبطت بأكثر من دولارين بعد أن أشار اثنان من أكبر منتجي الخام في العالم إلى أنهما قد يزيدان الإنتاج في اجتماع أوبك الأسبوع القادم، بينما تتعرض الصادرات الأميركية لتهديد من رسوم جمركية صينية على النفط الخام والمنتجات المكررة.

والمستثمرون في النفط متوترون قبل اجتماع أوبك القادم في فيينا.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول منخفضة 2.50 دولار أو 3.29 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 73.44 دولار للبرميل.

وتراجعت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 1.83 دولار أو 2.74 بالمئة، لتسجل عند التسوية 65.06 دولار للبرميل.

في التعاملات اللاحقة على التسوية، واصل الخام الأميركي التراجع ليهبط 2.25 دولار أو 3.4 بالمئة إلى 64.64 دولار للبرميل.

وينهي برنت الأسبوع على خسائر تزيد عن 4 بالمئة، بينما تراجع الخام الأميركي 1.7 بالمئة.